Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать

Начиная со второй половины осени 2021 года ценник на смартфоны Apple заметно вырос, связано это было с нарушением технологических цепочек и дефицита полупроводников. С марта к этому в России добавились приостановки деятельности самой компании. Все это продлилось вплоть до лета текущего года. Сейчас цены стабилизировались и даже прошел заметный спад. Свой вклад внес и заметно укрепившийся рубль, поэтому сейчас самое время брать запланированный смартфон или обновить морально устаревший.

Apple iPhone 12

В рамках данной подборки мы рассмотрим наиболее актуальные модели на момент середины лета 2022 года.Текущий технологический процесс и развитие делает смартфоны прошлого года актуальными и по прошествии времени. Да и сама Apple, уменьшила темпы внедрения новых технологий. Это классика в линейке производителя. Камера с двумя объективами процессор Apple A14 Bionic. На выбор доступны версии от 64 до 256 Гбайт. Отметим наличие на российском рынке как локальных версий, так и международных. Последние стоят дешевле на 10-15% и проблем с их активацией нет.

Apple iPhone 11

Таким же «молодцом» остается и смартфон, выпущенный 2 годами ранее. По факту уже 3 поколение идет с мелкими косметическими правками, а также изменениями по камерам и процессору. Но заложенный потенциал и общая ситуация на рынке смартфонов оставляет их актуальными. Обновления операционной системы на него будут выходить как минимум 3 года.

Apple iPhone SE 2022

Один из самых недорогих iPhone, доступный на полках магазинов и в маркетплейсах. Классический внешний вид, только одна камера, но Apple A15 Bionic. Из преимущество компактные габариты, то, что раньше выдавалось за преимущество этой платформы на фоне Android.

Apple iPhone 13 mini

Линейка MINI пользуется меньшей популярностью на этой платформе. Тем не менее, он предлагает большинство возможностей, доступных на старшем смартфоне. Оснащается экраном с диагональю 5.4-дюйма, процессором последнего поколения и двумя камерами с высокой детализацией снимаемых фото/видео.

Apple iPhone 13 Pro

При небольшой доплате уже доступен флагманский уровень. Это своего рода альтернатива, между старшим 13 Pro Max и 13 mini. Компактные габариты и топовая начинка. Три камеры со всеми режимами съемки.

Apple iPhone 13 Pro Max

Несмотря на то, что на старте производитель сделал большую ставку на съемку в ProRes, режим среди профессионалов и блогеров себя не оправдал. Популярностью в итоге не пользуется, полноценные цифровые камеры заменить не смог. Поэтому при ограниченном бюджете, флагман может рассматривать и с накопителем объемом 128 Гбайт. Стоимость в 94000 рублей за него долгое время казалась фантастикой.