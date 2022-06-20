Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать

Начиная со второй половины осени 2021 года ценник на смартфоны Apple заметно вырос, связано это было с нарушением технологических цепочек и дефицита полупроводников. С марта к этому в России добавились приостановки деятельности самой компании. Все это продлилось вплоть до лета текущего года. Сейчас цены стабилизировались и даже прошел заметный спад. Свой вклад внес и заметно укрепившийся рубль, поэтому сейчас самое время брать запланированный смартфон или обновить морально устаревший.

Лучший Apple iPhone в 2022 году

В рамках данной подборки мы рассмотрим наиболее актуальные модели на момент середины лета 2022 года.

Apple iPhone 12

Текущий технологический процесс и развитие делает смартфоны прошлого года актуальными и по прошествии времени. Да и сама Apple, уменьшила темпы внедрения новых технологий. Это классика в линейке производителя. Камера с двумя объективами процессор Apple A14 Bionic. На выбор доступны версии от 64 до 256 Гбайт. Отметим наличие на российском рынке как локальных версий, так и международных. Последние стоят дешевле на 10-15% и проблем с их активацией нет.

Apple iPhone 12

Apple iPhone 11

Таким же «молодцом» остается и смартфон, выпущенный 2 годами ранее. По факту уже 3 поколение идет с мелкими косметическими правками, а также изменениями по камерам и процессору. Но заложенный потенциал и общая ситуация на рынке смартфонов оставляет их актуальными. Обновления операционной системы на него будут выходить как минимум 3 года.

Apple iPhone 11

Apple iPhone SE 2022

Один из самых недорогих iPhone, доступный на полках магазинов и в маркетплейсах. Классический внешний вид, только одна камера, но Apple A15 Bionic. Из преимущество компактные габариты, то, что раньше выдавалось за преимущество этой платформы на фоне Android.

Apple iPhone SE 2022

Apple iPhone 13 mini

Линейка MINI пользуется меньшей популярностью на этой платформе. Тем не менее, он предлагает большинство возможностей, доступных на старшем смартфоне. Оснащается экраном с диагональю 5.4-дюйма, процессором последнего поколения и двумя камерами с высокой детализацией снимаемых фото/видео.

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13 Pro

При небольшой доплате уже доступен флагманский уровень. Это своего рода альтернатива, между старшим 13 Pro Max и 13 mini. Компактные габариты и топовая начинка. Три камеры со всеми режимами съемки.

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Несмотря на то, что на старте производитель сделал большую ставку на съемку в ProRes, режим среди профессионалов и блогеров себя не оправдал. Популярностью в итоге не пользуется, полноценные цифровые камеры заменить не смог. Поэтому при ограниченном бюджете, флагман может рассматривать и с накопителем объемом 128 Гбайт. Стоимость в 94000 рублей за него долгое время казалась фантастикой.

Apple iPhone 13 Pro Max

ПараметрiPhone 12iPhone 11iPhone SE 2022iPhone 13 miniiPhone 13 ProiPhone 13 Pro Max
Экран6.16.14.75.46.16.7
Разрешение2532x11701792x8281334×7502340×10802532x11702778x1284
Частота обновления60 Гц60 Гц60 Гц60 Гц120 Гц120 Гц
Тип матрицыOLEDIPSIPSOLEDOLEDOLED
ПроцессорApple A14 BionicApple A13 BionicApple A15 BionicApple A15 BionicApple A15 BionicApple A15 Bionic
Память64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ64 ГБ, 128 ГБ128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
Операт.память4 ГБ4 ГБ4 ГБ4 ГБ6 ГБ6 ГБ
Стоимость53000 руб44600 руб33390 руб63600 руб82900 руб92300 руб
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