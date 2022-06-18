Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7

Не так давно стартовали продажи нового Xiaomi Mi Band 7 с рядом косметических улучшений и изменений в аппаратной платформе. Именно первое поколение этого браслета задало тренд и расширило аудиторию такого типа носимых устройств. При относительно не высокой стоимости они позволяют контролировать целый ряд параметров здоровья и вести учет активности в течения дня, а также анализировать режимы сна. В 2022 году в этом сегменте есть большой выбор решений от разных производителей, в нашей подборке мы представили актуальные решения и лучшие решения по мнению специалистов нашей редакции и пользователей.

Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7

Преимуществом всех этих браслетов в сравнении с часами от Apple и Android является время автономной работы. Большинство из них не требует проведения зарядки по 2-3 недели.

Xiaomi Mi Band 7

Изменения в нем коснулись дисплея, для него добавлена поддержка технологии Always-On-Display. Увеличилась полезная площадь экрана и добавлены новые варианты оформления циферблата. Для датчика насыщения кислорода в крови внедрен режим постоянного мониторинга и отправка тревожных оповещений при его снижении ниже заданного уровня. Увеличена и без того большая база с тренировками, теперь их 120. Сами тренировки могут отслеживаться через встроенный GPS-модуль, а не данные со смартфона.

Xiaomi Mi Band 7

Xiaomi Mi Smart Band 6

Но все улучшения ожидаемо отразились на стоимости, она выше, особенно если рассматривается РСТ-версия. Все это делает предыдущее поколение актуальным и в 2022 году. У него также есть датчик уровня кислорода в крови, мониторинг сна, пульса. База из 90 видов тренировок. Оснащается экраном с диагональю 1.56 дюймов.

Xiaomi Mi Smart Band 6

HUAWEI Band 6

Внешне этот браслет ближе к часам. У него другие пропорции экрана и это тоже AMOLED. Оснащен акселерометром, датчиком SpO2, пульсометром и шагомером. В приложении есть множество режимов тренировок. В ходе нагрузочных тестов демонстрировали длительное время автономной работы. Из минусов отметим невозможность простой замены браслетов и отсутствие постоянного мониторинга пульса при активных тренировках.

HUAWEI Band 6

Amazfit Band 5

Близкий по духу к ранним версиям Mi Band. Недорогое решение с оптическим датчиком сердечного ритма, оксиметром и шагомером. Помимо учета пройденных шагов и расстояния есть выбор с десятком дополнительных тренировок. Встроенного в них аккумулятора хватает на пару недель активной эксплуатации. Простая замена ремешков и доступность альтернативных вариантов. Оснащаются AMOLED экраном с диагональю 1.1 дюймов. Умеют определять фазы сна.

Amazfit Band 5

HONOR Band 6

Умный браслет с экраном увеличенной диагонали. У нее схожие с Huawei проблемы с заменой ремешков. Умеют замерять уровень кислорода в крови, вести мониторинг разных вариантов тренировок. Вариант для тех, кто недоволен простым видом привычного исполнения браслетов, выступает альтернативой умным часам.

HONOR Band 6

Digma Force A7

Недорогой фитнес-браслет от российского производителя. Корпус защищен по стандарту IP67. Встроенного в них аккумулятора хватает на неделю активной экслуатации. Оснащены шагомером и датчиком сердечного ритма. Умеют отслеживать тренировки и фазы сна.

Digma Force A7

ПараметрXiaomi Mi Band 7Xiaomi Mi Band 6HUAWEI Band 6Amazfit Band 5HONOR Band 6Digma Force A7
Тип дисплеяAMOLEDAMOLEDAMOLEDAMOLEDAMOLEDIPS
Размер дисплея1.621.561.471.11.471.14
Bluetooth555555
Стоимость8000 руб2700 руб3300 руб2500 руб3200 руб1290 руб
Представлены бюджетные смарт-часы Dizo Watch D…
Компания realme, под своим брендом Dizo представила недорогие смарт-часы Dizo Watch D. Новинка обладает п…
Poco Watch и Poco Buds Pro официально объявлены…
Неделю назад Poco разослала приглашения на свое мероприятие, запланированное на 26 апреля, где она официа…
Представлены часы Amazfit GTR 2 New Version…
Бренд Amazfit пополнил ассортимент умных часов моделью Amazfit GTR 2 New Version, которая станет доступна…
Google Pixel Watch будет использовать чип Exynos 2018 года…
В этом году на конференции Google I/O компания официально подтвердила свою работу над умными часами, кото…
Представлены детские часы Xiaomi Mi Rabbit Children's Learni…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смарт-часов моделью Mi Rabbit Children's Learning Watch 6C, которая…
Смарт-часы Amazfit Zepp E оценены в $115 …
Компания Amazfit выпустила смарт-часы Zepp E, которые выйдут в двух версиях. Первая получила круглый 1,28…
Apple уничтожила умные часы Watch Series 3…
Прошло пять лет с тех пор, как Apple представила умные часы Series 3, и на WWDC 2022 она фактически полож…
Представлены Poco Watch и Buds Pro Genshin Impact Edition…
Poco F4 GT был не единственным продуктом, представленным на мероприятии Poco. Первые умные часы компании …
Обзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple WatchОбзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple Watch
Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7
Обзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 днейОбзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 дней
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
Обзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с МарусейОбзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с Марусей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor