Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7

Не так давно стартовали продажи нового Xiaomi Mi Band 7 с рядом косметических улучшений и изменений в аппаратной платформе. Именно первое поколение этого браслета задало тренд и расширило аудиторию такого типа носимых устройств. При относительно не высокой стоимости они позволяют контролировать целый ряд параметров здоровья и вести учет активности в течения дня, а также анализировать режимы сна. В 2022 году в этом сегменте есть большой выбор решений от разных производителей, в нашей подборке мы представили актуальные решения и лучшие решения по мнению специалистов нашей редакции и пользователей.

Xiaomi Mi Band 7

Преимуществом всех этих браслетов в сравнении с часами от Apple и Android является время автономной работы. Большинство из них не требует проведения зарядки по 2-3 недели.Изменения в нем коснулись дисплея, для него добавлена поддержка технологии Always-On-Display. Увеличилась полезная площадь экрана и добавлены новые варианты оформления циферблата. Для датчика насыщения кислорода в крови внедрен режим постоянного мониторинга и отправка тревожных оповещений при его снижении ниже заданного уровня. Увеличена и без того большая база с тренировками, теперь их 120. Сами тренировки могут отслеживаться через встроенный GPS-модуль, а не данные со смартфона.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Но все улучшения ожидаемо отразились на стоимости, она выше, особенно если рассматривается РСТ-версия. Все это делает предыдущее поколение актуальным и в 2022 году. У него также есть датчик уровня кислорода в крови, мониторинг сна, пульса. База из 90 видов тренировок. Оснащается экраном с диагональю 1.56 дюймов.

HUAWEI Band 6

Внешне этот браслет ближе к часам. У него другие пропорции экрана и это тоже AMOLED. Оснащен акселерометром, датчиком SpO2, пульсометром и шагомером. В приложении есть множество режимов тренировок. В ходе нагрузочных тестов демонстрировали длительное время автономной работы. Из минусов отметим невозможность простой замены браслетов и отсутствие постоянного мониторинга пульса при активных тренировках.

Amazfit Band 5

Близкий по духу к ранним версиям Mi Band. Недорогое решение с оптическим датчиком сердечного ритма, оксиметром и шагомером. Помимо учета пройденных шагов и расстояния есть выбор с десятком дополнительных тренировок. Встроенного в них аккумулятора хватает на пару недель активной эксплуатации. Простая замена ремешков и доступность альтернативных вариантов. Оснащаются AMOLED экраном с диагональю 1.1 дюймов. Умеют определять фазы сна.

HONOR Band 6

Умный браслет с экраном увеличенной диагонали. У нее схожие с Huawei проблемы с заменой ремешков. Умеют замерять уровень кислорода в крови, вести мониторинг разных вариантов тренировок. Вариант для тех, кто недоволен простым видом привычного исполнения браслетов, выступает альтернативой умным часам.

Digma Force A7

Недорогой фитнес-браслет от российского производителя. Корпус защищен по стандарту IP67. Встроенного в них аккумулятора хватает на неделю активной экслуатации. Оснащены шагомером и датчиком сердечного ритма. Умеют отслеживать тренировки и фазы сна.