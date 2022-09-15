Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022

Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Это же касается подростков, для них телефон является не только средством связи, но и выступает инструментом для доступа к знаниям, а также возможности проявить творчество. Поэтому телефон, который приобретается школьнику, должен сочетать невысокую стоимость, но при этом быть надежным и оснащаться качественным дисплеем, не оказывающим повышенную нагрузку на глаза, также емкость его аккумулятора должна обеспечивать время работы на весь день.

Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей

Мы подобрали для вас актуальные решения на момент второй половина 2022 года. Все эти смартфоны работают на Android 11 и Android 12, ценовой сегмент до 10 тысяч рублей.

Itel Vision 3

Недорогой смартфон Itel Vision 3 с 8-ядерным процессором. Он располагает 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти. Изображение в нем выводится на 6.6-дюймовый дисплей с разрешением HD+. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Рассчитан на базовые приложения браузер и мессенджер. Поиграть сможет школьник только в простые игры.

Itel Vision 3

BQ 6868L Wide

Смартфон BQ 6868L Wide доступен в двух версиях 3/32 и 4/64 Гбайт памяти. Разница между ними составляет 500-800 рублей. Рекомендуем обратить внимание на старший вариант, это даст запас на будущее. Будет достаточно места для установки софта и минимальная возможность столкнуться с переполнением памяти. при этом телефон хорошо укомплектован и собран.

BQ 6868L Wide

Infinix Smart 6 Plus

Еще к одному такому варианту можно смело отнести Infinix Smart 6 Plus в компановке 3/64 Гбайт. На борту у него 6.82 дюймовый IPS дисплей с вырезом в верхней части дисплея. Актуальный набор модулей связи, 8-ядерный процессор, поддержка карт памяти, камера с разрешением 8 Мр, сканером отпечатка пальца. Из минусов отметим microUSB.

Infinix Smart 6 Plus

realme C30

realme C30 располагает 4/64 Гбайт памяти. Его выделяет 6.5-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Здесь также 8-ядерный процессор, LTE, аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Смартфон отлично выглядит и работает на базе актуальной версии операционной системы Android.

realme C30

Xiaomi POCO C40

Смартфон от известного бренда. У POCO C40 более скромные характеристики по аппаратной части, но при этом есть экран с диагональ 6.71-дюймов, позволяющий читать и просматривать справочную информацию. Есть 5 Мп камера для участия в удаленных образовательных курсах. Увеличенная до 6000 мАч батарея.

Xiaomi POCO C40

OUKITEL WP12

Завершает подборку OUKITEL WP12, выполненный в защищенном корпусе. С ним можно будет не бояться повреждения при случайном падении, что весьма актуально для детей. Его корпус также не боится воды и пыли. Внутренняя начинка умеренная, но достаточная для выполнения типовых задач. К плюсам отнесем наличие модуля NFC с бесконтактными платежами, позволяя оплатить покупки в буфете.

OUKITEL WP12

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ПараметрItel Vision 3BQ 6868L WideInfinix Smart 6 Plusrealme C30Xiaomi POCO C40OUKITEL WP12
Основная камера8 Мпикс13 Мпикс8 Мпикс8 Мпикс13 Мпикс13 Мпикс
Экран6.6 6.8 6.826.56.715.5
Разрешение1600x7201600x7201640x7201600x7201650x7201440×720
NFCНетНетНетНетНетДа
Память2/32 Гб4/64 Гб3/64 Гб2/32 Гб4/64 Гб4/32 Гб
Аккумулятор5000 мА·ч4000 мА·ч5000 мА·ч>5000 мА·ч>6000 мА·ч4000 мА·ч
Стоимость6800 руб7200 руб8480 руб6490 руб8980 руб9200 руб
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