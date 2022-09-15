Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022

Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Это же касается подростков, для них телефон является не только средством связи, но и выступает инструментом для доступа к знаниям, а также возможности проявить творчество. Поэтому телефон, который приобретается школьнику, должен сочетать невысокую стоимость, но при этом быть надежным и оснащаться качественным дисплеем, не оказывающим повышенную нагрузку на глаза, также емкость его аккумулятора должна обеспечивать время работы на весь день.

Itel Vision 3

Мы подобрали для вас актуальные решения на момент второй половина 2022 года. Все эти смартфоны работают на Android 11 и Android 12, ценовой сегмент до 10 тысяч рублей.Недорогой смартфон Itel Vision 3 с 8-ядерным процессором. Он располагает 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти. Изображение в нем выводится на 6.6-дюймовый дисплей с разрешением HD+. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Рассчитан на базовые приложения браузер и мессенджер. Поиграть сможет школьник только в простые игры.

BQ 6868L Wide

Смартфон BQ 6868L Wide доступен в двух версиях 3/32 и 4/64 Гбайт памяти. Разница между ними составляет 500-800 рублей. Рекомендуем обратить внимание на старший вариант, это даст запас на будущее. Будет достаточно места для установки софта и минимальная возможность столкнуться с переполнением памяти. при этом телефон хорошо укомплектован и собран.

Infinix Smart 6 Plus

Еще к одному такому варианту можно смело отнести Infinix Smart 6 Plus в компановке 3/64 Гбайт. На борту у него 6.82 дюймовый IPS дисплей с вырезом в верхней части дисплея. Актуальный набор модулей связи, 8-ядерный процессор, поддержка карт памяти, камера с разрешением 8 Мр, сканером отпечатка пальца. Из минусов отметим microUSB.

realme C30

realme C30 располагает 4/64 Гбайт памяти. Его выделяет 6.5-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Здесь также 8-ядерный процессор, LTE, аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Смартфон отлично выглядит и работает на базе актуальной версии операционной системы Android.

Xiaomi POCO C40

Смартфон от известного бренда. У POCO C40 более скромные характеристики по аппаратной части, но при этом есть экран с диагональ 6.71-дюймов, позволяющий читать и просматривать справочную информацию. Есть 5 Мп камера для участия в удаленных образовательных курсах. Увеличенная до 6000 мАч батарея.

OUKITEL WP12

Завершает подборку OUKITEL WP12, выполненный в защищенном корпусе. С ним можно будет не бояться повреждения при случайном падении, что весьма актуально для детей. Его корпус также не боится воды и пыли. Внутренняя начинка умеренная, но достаточная для выполнения типовых задач. К плюсам отнесем наличие модуля NFC с бесконтактными платежами, позволяя оплатить покупки в буфете.

Параметр Itel Vision 3 BQ 6868L Wide Infinix Smart 6 Plus realme C30 Xiaomi POCO C40 OUKITEL WP12 Основная камера 8 Мпикс 13 Мпикс 8 Мпикс 8 Мпикс 13 Мпикс 13 Мпикс Экран 6.6 6.8 6.82 6.5 6.71 5.5 Разрешение 1600x720 1600x720 1640x720 1600x720 1650x720 1440×720 NFC Нет Нет Нет Нет Нет Да Память 2/32 Гб 4/64 Гб 3/64 Гб 2/32 Гб 4/64 Гб 4/32 Гб Аккумулятор 5000 мА·ч 4000 мА·ч 5000 мА·ч >5000 мА·ч >6000 мА·ч 4000 мА·ч Стоимость 6800 руб 7200 руб 8480 руб 6490 руб 8980 руб 9200 руб

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