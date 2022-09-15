Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022

Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Это же касается подростков, для них телефон является не только средством связи, но и выступает инструментом для доступа к знаниям, а также возможности проявить творчество. Поэтому телефон, который приобретается школьнику, должен сочетать невысокую стоимость, но при этом быть надежным и оснащаться качественным дисплеем, не оказывающим повышенную нагрузку на глаза, также емкость его аккумулятора должна обеспечивать время работы на весь день.
Мы подобрали для вас актуальные решения на момент второй половина 2022 года. Все эти смартфоны работают на Android 11 и Android 12, ценовой сегмент до 10 тысяч рублей.
Itel Vision 3
Недорогой смартфон Itel Vision 3 с 8-ядерным процессором. Он располагает 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти. Изображение в нем выводится на 6.6-дюймовый дисплей с разрешением HD+. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Рассчитан на базовые приложения браузер и мессенджер. Поиграть сможет школьник только в простые игры.
BQ 6868L Wide
Смартфон BQ 6868L Wide доступен в двух версиях 3/32 и 4/64 Гбайт памяти. Разница между ними составляет 500-800 рублей. Рекомендуем обратить внимание на старший вариант, это даст запас на будущее. Будет достаточно места для установки софта и минимальная возможность столкнуться с переполнением памяти. при этом телефон хорошо укомплектован и собран.
Infinix Smart 6 Plus
Еще к одному такому варианту можно смело отнести Infinix Smart 6 Plus в компановке 3/64 Гбайт. На борту у него 6.82 дюймовый IPS дисплей с вырезом в верхней части дисплея. Актуальный набор модулей связи, 8-ядерный процессор, поддержка карт памяти, камера с разрешением 8 Мр, сканером отпечатка пальца. Из минусов отметим microUSB.
realme C30
realme C30 располагает 4/64 Гбайт памяти. Его выделяет 6.5-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Здесь также 8-ядерный процессор, LTE, аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Смартфон отлично выглядит и работает на базе актуальной версии операционной системы Android.
Xiaomi POCO C40
Смартфон от известного бренда. У POCO C40 более скромные характеристики по аппаратной части, но при этом есть экран с диагональ 6.71-дюймов, позволяющий читать и просматривать справочную информацию. Есть 5 Мп камера для участия в удаленных образовательных курсах. Увеличенная до 6000 мАч батарея.
OUKITEL WP12
Завершает подборку OUKITEL WP12, выполненный в защищенном корпусе. С ним можно будет не бояться повреждения при случайном падении, что весьма актуально для детей. Его корпус также не боится воды и пыли. Внутренняя начинка умеренная, но достаточная для выполнения типовых задач. К плюсам отнесем наличие модуля NFC с бесконтактными платежами, позволяя оплатить покупки в буфете.
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|Параметр
|Itel Vision 3
|BQ 6868L Wide
|Infinix Smart 6 Plus
|realme C30
|Xiaomi POCO C40
|OUKITEL WP12
|Основная камера
|8 Мпикс
|13 Мпикс
|8 Мпикс
|8 Мпикс
|13 Мпикс
|13 Мпикс
|Экран
|6.6
|6.8
|6.82
|6.5
|6.71
|5.5
|Разрешение
|1600x720
|1600x720
|1640x720
|1600x720
|1650x720
|1440×720
|NFC
|Нет
|Нет
|Нет
|Нет
|Нет
|Да
|Память
|2/32 Гб
|4/64 Гб
|3/64 Гб
|2/32 Гб
|4/64 Гб
|4/32 Гб
|Аккумулятор
|5000 мА·ч
|4000 мА·ч
|5000 мА·ч
|>5000 мА·ч
|>6000 мА·ч
|4000 мА·ч
|Стоимость
|6800 руб
|7200 руб
|8480 руб
|6490 руб
|8980 руб
|9200 руб