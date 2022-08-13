Выбираем смарт-часы Amazfit для школьников и студентов. Экспертный рейтинг 2022

Бренд Amazfit хорошо себя зарекомендовал в сегменте носимой электроники, включая смарт-часы и смарт-браслеты. Носить их могут не только взрослые, но и даже дети, например для учета активности в течение дня, анализа пульса и дыхания во время занятий физкультуры, а также контроля текущего времени. Важно отметить, что такие часы и браслеты, несмотря на взаимодействие через приложение на смартфоне, могут использоваться и без телефона, это актуально с учетом общего тренда на запрет телефонов в большинстве школ во время учебного процесса.

Выбираем смарт-часы Amazfit для школьников и студентов

В этой подборке мы собрали сразу шесть моделей, актуальных на момент начала второй половины 2022 года. На них с 12 августа по 18 сентября в ряде крупных магазинов и салонов предоставляется скидка в рамках акции «Back to School». Размер скидки варьируется от 200 до 3000 рублей.

Amazfit Bip 3

Недорогие умные часы, выполненные в корпусе с привлекательным внешним видом. Представлены в нескольких цветовых расцветках, помимо этого кастомизировать можно будет заменой ремешков, эта процедура максимально проста, а также выбором циферблатов из каталога в приложении. Поддерживают более 60 видов спортивных тренировок. Несмотря на стоимость измеряют уровень стресса и насыщения крови кислородом, частоту сердцебиения и менструальный цикл.

Amazfit Bip 3

Amazfit Bip 3 Pro

Это продвинутый вариант, рассмотренных выше часов. Ключевым отличием является встроенный навигационный модуль, повышающий точность анализа во время спортивных тренировок. Оснащены цветным экраном с кастомизируемыми циферблатами. Аккумулятор, обеспечивающий длительное время автономной работы, корпус с защитой от воды и пыли. Измеряют стресс, фазы сна, насыщение крови кислородом, пульс.

Amazfit Bip 3 Pro

Amazfit GTS 2 mini

Изящные умные часы, которые можно рекомендовать впервую очередь женской аудитории, хотя классический вариант с сочетанием стали и черного глянца тоже имеется. Они выглядят явно дороже своей стоимости. Оснащены AMOLED дисплеем с диагональю 1.55 дюймов. Есть режим Always-On-Display с выбором различных тем оформления, можно задать вывод по расписанию. Встроенного в них аккумулятора хватает до двух недель автономной работы.

Amazfit GTS 2 mini

Amazfit GTS 3

Смарт-часы с прямоугольным AMOLED-дисплеем с диагональю 1.75 дюймов и разрешением 390х450 пикселей с частотой обновления 60 Гц. На борту есть навигационный модуль, используемый для повышения точности учета тренировок. Выполнены в корпусе с защитой от пыли и воды. Работают под управлением обновленной операционной системы.

Amazfit GTS 3

Amazfit GTR 3

Эта модель выделяется круглым дисплеем, станет хорошим выбором для любителей классики. Сочетают изящество, минимализм и технологичность. Каркас часов выполнен из стали, тонкие рамки и высокое качество сборки. Изображение в них выводится на 1.39 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 454х454 пикселей и поддержкой режима Always-On-Display. Различные виды активностей, измерение кислорода в крови и дыхания, мониторинг пульса, учет фаз сна.

Amazfit GTR 3

Amazfit GTR 3 Pro

Умные часы Amazfit GTR 3 Pro (обзор), выполненные в корпусе с небольшой толщиной и легким весом, в основе которых используется прочный металлический сплав. Премиальный внешний вид, два варианта цветового оформления, стилизованные механизмы подзавода. Работают под управлением системы Zepp OS, доступна библиотека с большим количеством циферблатов, включая анимированные. Защита от воды, яркий AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, длительное время автономной работы. Из отличий отметим динамик и микрофон, позволяющие ответить на входящий вызов.

Amazfit GTR 3 Pro

ПараметрAmazfit Bip 3Amazfit Bip 3 ProAmazfit GTS 2 miniAmazfit GTS 3Amazfit GTR 3Amazfit GTR 3 Pro
КорпусПластикПластикАлюминий и пластикАлюминийАлюминийАлюминий
Форма экранаПрямоугольныйПрямоугольныйПрямоугольныйКвадратныйКруглыйКруглый
Тип экранаIPSIPSAMOLEDAMOLEDAMOLEDAMOLED
СистемаZepp OS 7.0Zepp OS 7.0Zepp OS 5.0Zepp OS 7.0Zepp OS 7.0Zepp OS 7.0
Вес3.1 кг3 кг3.8 кг2.9 кг4.2 кг3.6 кг
Стоимость4190 руб4990 руб6900 руб13990 руб13900 руб16990 руб
Акционная цена3990 руб4690 руб5990 руб10990 руб10990 руб13990 руб
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