Выбираем смарт-часы Amazfit для школьников и студентов. Экспертный рейтинг 2022

Бренд Amazfit хорошо себя зарекомендовал в сегменте носимой электроники, включая смарт-часы и смарт-браслеты. Носить их могут не только взрослые, но и даже дети, например для учета активности в течение дня, анализа пульса и дыхания во время занятий физкультуры, а также контроля текущего времени. Важно отметить, что такие часы и браслеты, несмотря на взаимодействие через приложение на смартфоне, могут использоваться и без телефона, это актуально с учетом общего тренда на запрет телефонов в большинстве школ во время учебного процесса.

Amazfit Bip 3

В этой подборке мы собрали сразу шесть моделей, актуальных на момент начала второй половины 2022 года. На них с 12 августа по 18 сентября в ряде крупных магазинов и салонов предоставляется скидка в рамках акции «Back to School». Размер скидки варьируется от 200 до 3000 рублей.Недорогие умные часы, выполненные в корпусе с привлекательным внешним видом. Представлены в нескольких цветовых расцветках, помимо этого кастомизировать можно будет заменой ремешков, эта процедура максимально проста, а также выбором циферблатов из каталога в приложении. Поддерживают более 60 видов спортивных тренировок. Несмотря на стоимость измеряют уровень стресса и насыщения крови кислородом, частоту сердцебиения и менструальный цикл.

Amazfit Bip 3 Pro

Это продвинутый вариант, рассмотренных выше часов. Ключевым отличием является встроенный навигационный модуль, повышающий точность анализа во время спортивных тренировок. Оснащены цветным экраном с кастомизируемыми циферблатами. Аккумулятор, обеспечивающий длительное время автономной работы, корпус с защитой от воды и пыли. Измеряют стресс, фазы сна, насыщение крови кислородом, пульс.

Amazfit GTS 2 mini

Изящные умные часы, которые можно рекомендовать впервую очередь женской аудитории, хотя классический вариант с сочетанием стали и черного глянца тоже имеется. Они выглядят явно дороже своей стоимости. Оснащены AMOLED дисплеем с диагональю 1.55 дюймов. Есть режим Always-On-Display с выбором различных тем оформления, можно задать вывод по расписанию. Встроенного в них аккумулятора хватает до двух недель автономной работы.

Amazfit GTS 3

Смарт-часы с прямоугольным AMOLED-дисплеем с диагональю 1.75 дюймов и разрешением 390х450 пикселей с частотой обновления 60 Гц. На борту есть навигационный модуль, используемый для повышения точности учета тренировок. Выполнены в корпусе с защитой от пыли и воды. Работают под управлением обновленной операционной системы.

Amazfit GTR 3

Эта модель выделяется круглым дисплеем, станет хорошим выбором для любителей классики. Сочетают изящество, минимализм и технологичность. Каркас часов выполнен из стали, тонкие рамки и высокое качество сборки. Изображение в них выводится на 1.39 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 454х454 пикселей и поддержкой режима Always-On-Display. Различные виды активностей, измерение кислорода в крови и дыхания, мониторинг пульса, учет фаз сна.

Amazfit GTR 3 Pro

Умные часы Amazfit GTR 3 Pro (обзор) , выполненные в корпусе с небольшой толщиной и легким весом, в основе которых используется прочный металлический сплав. Премиальный внешний вид, два варианта цветового оформления, стилизованные механизмы подзавода. Работают под управлением системы Zepp OS, доступна библиотека с большим количеством циферблатов, включая анимированные. Защита от воды, яркий AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, длительное время автономной работы. Из отличий отметим динамик и микрофон, позволяющие ответить на входящий вызов.