boAt представила наушники с батареей на 150 часов

Компания BoAt, о которой, скорее всего, вы раньше никогда не слышали, официально представила на мировом рынке свои новые беспроводные наушники Airdopes 621, рассчитанные на 150 часов непрерывного прослушивания контента. Это действительно важное преимущество, так как потенциальные конкуренты гаджета обладают гораздо меньшим запасом автономной работы. Кроме того, наушники Airdopes 621 могут похвастаться функцией подключения по Bluetooth 5.0, ещё устройство поддерживает мгновенное сопряжение, имеет водонепроницаемость по сертификату IPX7 и излучатели на 6 миллиметров в каждом из наушников. Впрочем, нужно понимать, что в самих наушниках батарея небольшая и ее хватает на 6 часов работы, остальную же автономность предоставляет чехол-кейс.