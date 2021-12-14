Выбираем TWS-наушники. На что обратить внимание при подборе

Флагманские модели/наушники для меломанов

По-настоящему беспроводные наушники (TWS или True Wireless Stereo) начинают свою историю в не столь давнем 2014 году. Именно в этом году на Kickstarter’е появился стартап от немецкой компании Bragi на наушники Dash. Проект можно считать успешным хотя бы потому, что именно ему мы должны быть благодарны за ту революцию, которая произойдет на рынке носимого аудио. А произведет эту революцию не кто иной, как компания Apple. Несмотря на то, что не они были первооткрывателями данной технологии, и до AirPods’ов на рынке уже были TWS-наушники, именно маркетинговая машина Apple в 2016 году «продвинула» данный форм-фактор в массы, убедив весь мир в том, что за TWS – будущее.В чем же заключаются преимущества флагманских моделей, и стоит ли за них переплачивать? Рассмотрим данную категорию на примере гарнитуры Soundcore Liberty 3 Pro. Это топовая на сегодняшний день модель TWS-наушников от бренда Soundcore. Первым делом стоит отметить звучание, ведь именно качество звука является основным критерием для оценки любого аудио-девайса. В основе данной гарнитуры технология ACAA 2.0. Это особая система размещения драйверов, благодаря которой и высокие, и низкие частоты передаются без помех и не забивают друг друга. Сами драйвера имеют внушительный диаметр 10,6 мм. Помимо этого, гарнитура поддерживает объемный звук, что обеспечивает погружение при просмотре фильмов и в играх, и имеет поддержку кодека LDAC, который отличается возможностью передачи большего объема данных, что улучшает звучание и позволяет сохранить композицию в ее первозданном виде. Данные технологии были высоко оценены не только среднестатистическими пользователями, но и именитыми музыкантами, лауреатами премии Grammy. О чем и сказано на официальном сайте производителя.

Наушники для активных пользователей

Спортивные модели

Возможность отслеживания и записи скорости движения, расстояния, сожженных калорий и т.д.;

Интеллектуальное распознавание бега;

Мониторинг сердцебиения в режиме реального времени;

Мониторинг положения шейного отдела позвоночника (актуально для людей с сидячей работой).

Итоги

Помимо превосходного звучания, модель имеет функцию активного шумоподавления HearID ANC. Данная технология дает возможность не только регулировать уровень шумоподавления, но и создавать уникальные профили для каждого пользователя, которые будут учитывать особенности строения его уха. Также имеется режим «прозрачности», который наоборот, позволяет слышать все происходящее вокруг вместе с музыкой. Не обошел стороной производитель и дизайн. Модель получила технологию Fusion Comfort, которая обеспечивает меньший вес наушников, а также особую конструкцию, которая позволяет добиться максимальной комфортности при использовании. Уверенно себя гарнитура чувствует и при сравнении с конкурентами. Так, в сравнение с Sennheiser Momentum True Wireless 2 и Sony WF-1000XM4, модель от Soundcore может похвастаться лучшей автономностью, большим количеством микрофонов, большим драйвером и, при этом, меньшей стоимостью.Рассмотрим модели для активных пользователей. Обычно это менее дорогие девайсы с защитой от влаги и повышенной автономностью. Познакомимся с подобными гарнитурами мы на примере модели Life Dot 2 NC от бренда Soundcore. Данная гарнитура имеет потрясающую автономность. Время работы от одного заряда составляет семь часов, а при помощи кейса время автономной работы может достигать 35 часов. Этого будет достаточно не только для длительной прогулки, но и пикника или похода на несколько дней. Гарнитура имеет активное шумоподавление, а за звук отвечает 11-милиметровый динамик из биокомпозитного материала, который обеспечивает повышенную атаку низких частот и отличную детализацию звука. Также модель имеет защиту по стандарту IPX5, что позволяет пользоваться гарнитурой в дождь и делает использование в походах и на прогулках еще более удобным и безопасным. Данная модель отлично выглядит на фоне конкурентов за счет невысокой цены и отличного функционала. Большинство конкурентов имеют либо большую цену при схожих функциях, либо худшие параметры при одинаковой цене.Спортивные модели уделяют повышенное внимание не только качеству звука и удобству, но и мониторингу за состоянием здоровья и автономности. Рассмотрим данные гарнитуры на примере Amazfit PowerBuds Pro. Помимо уже привычного шумоподавления, «сквозного» режима и высокого качества звучания, гарнитура имеет широкие возможности для мониторинга за состоянием здоровья:Еще один немаловажный фактор – это наличие пыле/влагозащиты по стандарту IP55 и высокая автономность (до 9 часов прослушивания музыки от одного заряда). Также модель неплохо себя чувствует при сравнении с конкурентами в данной ценовой категории. Так, на фоне Samsung Galaxy Buds Pro она выделяется за счет лучшей автономности, меньшей цены и наличия полезных спортивных функций. А найти конкурента со схожим функционалом и вовсе довольно проблематично. Наушники от других брендов либо стоят ощутимо дороже, либо имеют более скудный функционал.Несмотря на огромное множество моделей TWS-наушников представленных на рынке, разобраться во всем этом многообразии оказалось не так сложно. Нужно лишь понять, в каких условиях, и для каких целей будет использоваться гарнитура. А разобравшись с целями приобретения и возможными сценариями использования заранее, покупка новых наушников принесет исключительно положительные эмоции и не заставит жалеть о переплате за ненужный функционал.