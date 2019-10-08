iBuyPower начала продажи корпусов Snowblind с LCD-панелями

2019-10-08, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - iBuyPower Snowblind Element и Snowblind S; [49]
В ознаменование своего 20-летия компания iBUYPOWER, которая занимается производством готовых ПК, объявила о доступности двух своих фирменных корпусов, Snowblind Element и Snowblind S.

Snowblind S и Element оснащены 19-дюймовым прозрачным ЖК-дисплеем на боковой панели TN с разрешением 1280 x 1024 или 1024 x 1280 соответственно, что позволяет полностью настроить боковую панель. Пользователи могут настроить цифровой дисплей для отображения видеообоев, изображений или системы, а также температуру в режиме реального времени.

Оба корпуса серии Snowblind с четкой белой отделкой и белой светодиодной подсветкой, оснащены тремя 120-мм вентиляторами для впуска и выпуска воздуха. Панель ввода / вывода серии Snowblind оснащена двумя портами USB 3.0 Type-A и двумя разъемами 3,5 мм для совместимости гарнитуры и микрофона.

Цена

Snowblind S и Element будут доступны по стартовой цене MSRP в 249 и 299 долларов США.

Комментарии и отзывы iBuyPower Snowblind Element и Snowblind S
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