iFixit разобрали Google Pixel 4a. Видео

Ремонтники из iFixit опубликовали видео с разборкой смартфона Pixel 4a, который стал настоящим бестселлеров. Дополнительных очков в копилку этой новинки может добавить и его ремонтопригодность. Судя по видео, Pixel 4a довольно просто разбирается – для вскрытия нужно лишь немного нагреть экран. Главным же отличием от Pixel 3a является рамка, к которой прикреплены все внутренние компоненты. Предполагается, что Pixel 4a получит внушительные по нынешним меркам 6 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности. Напомним, что представленный в начале августа смартфон оценен в 350 долларов, а грядущей осенью ожидается выход более продвинутой версии с поддержкой сетей 5G.