iOS 15.4 вызывает разрядку батареи у некоторых пользователей

На этой неделе Apple выпустила iOS 15.4 вместе с iPadOS 15.4, watchOS 8.5, macOS Monterey 12.3, tvOS 15.4 и HomePod Software 15.4. Его самой важной особенностью является возможность разблокировать телефон с помощью Face ID с надетой маской. Приятная функция для пользователей, у которых нет Apple Watch — прошлогодняя iOS 14.5 изначально представила Face ID с маской для пользователей iPhone с Apple Watch. Новый Face ID работает только на поколениях iPhone 13 и iPhone 12, но эта функция медленнее и менее безопасна.

Ограниченная доступность функций может быть наименьшей из проблем iOS 15.4, поскольку все больше людей сообщают о плохом времени автономной работы, так как после обновления iPhone 13 Pro Max, работает всего полдня. iOS 15.4 включает в себя целых 39 исправлений уязвимостей. Некоторые пользователи предполагают, что Apple стала намного чаще использовать максимальную частоту обновления ProMotion 120 Гц.