iOS 17 урежет список поддерживаемых смартфонов

Некоторое время назад компания Apple объявила, что организует своё мероприятие WWDC 2023 начиная с 5 июня, на котором разработчикам будут представлены iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 и tvOS 17. Ранее сообщалось, что iOS 17 станет крупным обновлением с несколькими значительными новшествами и улучшениями, однако есть и плохие новости в этом направлении — компания удаляет поддержку для некоторых старых моделей iPhone и iPad, которые просто не получат доступа к новым версиям операционных систем. Если у вас есть iPhone или iPad примерно пятилетней давности, то вероятно, что ваше устройство не будет совместимо с последними программными обновлениями. Согласно информации надёжного источника, iOS 17 не будет совместима с iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, выпущенными в 2017 году.

Это означает, что устройства, работающие на процессоре A11 Bionic, не будут поддерживать iOS 17. Что касается iPadOS 17, то операционная система не будет поддерживать модели первого поколения iPad Pro с дисплеями размером 9,7 дюйма и 12,9 дюйма. Нельзя сказать, что это серьёзная проблема, потому что на самом деле производитель и так достаточно долго поддерживал свежими обновлениями устройства, которые на самом деле не особо и пользовались спросом на рынке. У конкурентов срок поддержки гаджетов гораздо меньше — речь идёт буквально о двух-трёх годах, но не более того, тогда как Apple поддерживала свои смартфоны все шесть лет и дальше будет выпускать патчи с исправлениями багов.
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