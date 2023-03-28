iOS 17 всё же будет крупным обновлением

Каждый год компания Apple представляет новые функции на фирменном мероприятии под названием WWDC и постепенно выпускает соответствующие обновления в течение года. Хотя некоторые обновления важнее, чем другие, Apple также обеспечивает стабильный пользовательский опыт с улучшениями производительности и исправлениями ошибок и проблем, что тоже достаточно важно. Ранее сообщалось, что iOS 17 будет минорным обновлением по сравнению с iOS 16, так как оно будет сконцентрировано главным образом на стабильности и улучшениях с небольшим количеством новых функций и изменений, но кажется, что iOS 17 всё же будет крупным обновлением, так как Apple работает над различными новыми функциями, которые стоит ожидать в самое ближайшее время.

Согласно данным довольно известного западного инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует реализовать новые функции в связи со своей новой стратегией, которая отходит от концентрации только на стабильности и других улучшениях. По словам аналитика индустрии, iOS 17 получит приятные функции, включая некоторые из самых востребованных апдейтов, но точного списка изменений, конечно, пока что никто предоставить не может. Обратите внимание, что изменения могут быть не такими большими, как новый домашний экран с виджетами или новый экран блокировки, но обновление будет иметь некоторые заметные улучшения, чтобы привлечь пользователей. Это связано в первую очередь с желанием компании поднять продажи.
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