iOS тестирует проект xCloud

Для тестирования в Microsoft Project xCloud TestFlight необходимо зарегистрироваться. Программное обеспечение позволяет одновременно тестировать 10 тысячам пользователям, остальные кто подключаются вынуждены ждать свободного места.

Открытое бета-тестирование приложения xCloud ограничено, так как приглашения для тестеров уже отправлены и приняты, это только первая волна тестов. Программа предоставляет 50 игр, но доступна только одна игра для открытого тестирования это "Halo: The Master Chief Collection".

На данный момент нет информации о дате запуска Project xCloud. По словам Microsoft, проект появится вместе с консолью нового поколения Xbox Series X.