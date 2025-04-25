iPadOS 19 будет сильно похожа на macOS

Если верить информации западных инсайдеров, компания Apple представит операционные системы iOS 19 и iPadOS 19 на ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне текущего года. По слухам, эти версии мобильных операционных систем станут самыми заметными обновлениями за последние годы — с новым интерфейсом, вдохновлённым visionOS. Кроме того, инсайдеры, знакомые с этим вопросом, сегодня заявили, что iPadOS 19 получит меню в стиле macOS, которое будет отображаться в верхней части экрана при использовании iPad с клавиатурой Magic Keyboard. Это сделает работу с планшетом ещё более похожей на использование MacBook. Кроме того, появится усовершенствованный Storage Manager 2.0 и переработанный механизм многозадачности, который будет автоматически активироваться при подключении клавиатуры.

Обещают, что управление окнами и приложениями станет более плавным и эффективным. Что касается iOS 19, то она принесёт поддержку внешних дисплеев для iPhone с портом USB Type-C. Интерфейс при этом будет напоминать Stage Manager — полноценного десктопного режима не будет, но экран смартфона можно будет расширить на внешний монитор или телевизор. Ожидаются ограничения по разрешению или количеству одновременно отображаемых приложений, но это всё равно довольно интересное решение. При этом не совсем понятно, почему это нельзя было реализовать раньше, ведь производительности у мобильного чипа явно предостаточно. Теперь интересно, как это будет работать.