iPhone - самый популярный смартфон у подростков

Apple продолжает удерживать беспрецедентную лояльность к бренду, особенно в сегменте смартфонов, где iPhone по-прежнему остаётся выбором номер один — особенно среди представителей поколения Z (подростки). Согласно весеннему опросу американской компании, большинство американских подростков по-прежнему отдают предпочтение iPhone как своему следующему устройству — из-за дизайна, удобной экосистемы и популярности бренда. На момент опроса 88% подростков уже владеют iPhone — это рост по сравнению с 85% годом ранее. Кроме того, те же 88% заявили, что хотят купить iPhone в будущем, а 25% планируют перейти на iPhone 17 осенью или зимой. Эти показатели подчёркивают устойчивую привлекательность устройства среди молодёжи.

Тем не менее, в других категориях техники конкуренция для Apple становится всё тяжелее. Так, 21% подростков владеют гарнитурой виртуальной реальности, но лишь 1% выбрали Apple Vision Pro. Это говорит о том, что Apple пока не смогла закрепиться в VR-сегменте среди молодых пользователей. Это во многом связано с высокой стоимостью шлема — родители подростков решают, что 3500 долларов слишком дорогое удовольствие для такого развлечения. С Apple TV+ ситуация тоже неутешительная — только 1% подростков назвали его своим стриминговым сервисом, и эта цифра снижается год от года. Это наглядно демонстрирует, что Apple может не выпускать ярких инноваций в iPhone, но при этом всё равно иметь внушительную популярность среди покупателей.