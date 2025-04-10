iPhone - самый популярный смартфон у подростков

Apple продолжает удерживать беспрецедентную лояльность к бренду, особенно в сегменте смартфонов, где iPhone по-прежнему остаётся выбором номер один — особенно среди представителей поколения Z (подростки). Согласно весеннему опросу американской компании, большинство американских подростков по-прежнему отдают предпочтение iPhone как своему следующему устройству — из-за дизайна, удобной экосистемы и популярности бренда. На момент опроса 88% подростков уже владеют iPhone — это рост по сравнению с 85% годом ранее. Кроме того, те же 88% заявили, что хотят купить iPhone в будущем, а 25% планируют перейти на iPhone 17 осенью или зимой. Эти показатели подчёркивают устойчивую привлекательность устройства среди молодёжи.

Тем не менее, в других категориях техники конкуренция для Apple становится всё тяжелее. Так, 21% подростков владеют гарнитурой виртуальной реальности, но лишь 1% выбрали Apple Vision Pro. Это говорит о том, что Apple пока не смогла закрепиться в VR-сегменте среди молодых пользователей. Это во многом связано с высокой стоимостью шлема — родители подростков решают, что 3500 долларов слишком дорогое удовольствие для такого развлечения. С Apple TV+ ситуация тоже неутешительная — только 1% подростков назвали его своим стриминговым сервисом, и эта цифра снижается год от года. Это наглядно демонстрирует, что Apple может не выпускать ярких инноваций в iPhone, но при этом всё равно иметь внушительную популярность среди покупателей.
Realme готовит к выходу топовый камерофон …
Компания Realme объявила, что на выставке MWC 2025 в начале марта будет представлен смартфон с топовой ка…
В США запустили функцию спутниковой связи…
Спутниковый сервис обмена сообщениями T-Mobile, работающий на основе Starlink, теперь доступен для беспла…
Опубликовано первое фото с камеры смартфона Xiaomi 15S Pro …
Один из сотрудников Xiaomi случайно опубликовал фотографию, сделанную на еще не представленный официально…
Nothing Phone (3а) стартовал на Aliexpress…
Уникальность Nothing Phone (3а) подчеркивается необычным дизайном, в частности, круглым блоком камер и уз…
Nothing Phone 3A показали на слитых рендерах…
Смартфоны Nothing Phone 3A и 3A Pro сегодня появились в свежих утечках данных от инсайдеров — пользовател…
iPhone получил новую функцию поиска от Google…
Google начинает вводить новые жесты поиска, которые позволяют пользователям iPhone выделять любой элемент…
Motorola представила смартфон Edge 60 Fusion…
Motorola официально представила Edge 60 Fusion — первый смартфон бренда, который сразу из коробки поддерж…
iPhone SE 4 получит собственный модем от Apple…
Apple готовится представить свой бюджетный iPhone с поддержкой Apple Intelligence уже в среду, и, по сооб…
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor