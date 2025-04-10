iPhone - самый популярный смартфон у подростков

Тем не менее, в других категориях техники конкуренция для Apple становится всё тяжелее. Так, 21% подростков владеют гарнитурой виртуальной реальности, но лишь 1% выбрали Apple Vision Pro. Это говорит о том, что Apple пока не смогла закрепиться в VR-сегменте среди молодых пользователей. Это во многом связано с высокой стоимостью шлема — родители подростков решают, что 3500 долларов слишком дорогое удовольствие для такого развлечения. С Apple TV+ ситуация тоже неутешительная — только 1% подростков назвали его своим стриминговым сервисом, и эта цифра снижается год от года. Это наглядно демонстрирует, что Apple может не выпускать ярких инноваций в iPhone, но при этом всё равно иметь внушительную популярность среди покупателей.