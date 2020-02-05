iPhone 11 Pro излучает слишком много радиации

В последнее время производители смартфонов стали достаточно активно работать в направлении здоровья своих потребителей, снижая количество вредных излучений и радиоактивных волн, издаваемых устройствами. Однако, конечно, не у всех это выходит хорошо. К примеру, недавно независимая компания провела анализ смартфона iPhone 11 Pro и пришла к выводу, что устройство издает в два раза больше радиоактивных волн, чем разрешено нормами. Конечно, это не значит, что смартфон буквально изучает вредные частоты и его нужно срочно выбросить в мусорное ведро, но если вы переживаете за свое здоровье и хотите получить более здоровый гаджет, то стоит присмотреться к другим моделям, так как превышение нормы в два раза говорит о низком уровне защиты.