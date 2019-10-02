iPhone 11 или iPhone 11 Pro. Какой смартфон выбрать?

В начале сентября состоялась ожидаемая презентация нового поколения смартфонов Аpple iРhone . Как и в прошлом году, купертиновский гигант представил три новинки: флагманские iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также более доступный iPhone 11. Поскольку первые две модели различаются лишь диагональю экрана и емкостью аккумулятора, то сегодня мы сравним iPhone 11 Pro с iPhone 11. Кстати, если вы решили приобрести какой-либо из смартфонов Эпл , то лучше делать это на выгодных условиях, как, например, в E-ton

Итак, внешне iPhone 11 почти не отличается от iPhone 11 Pro – на задней панели доступной модели двойная камера в квадратном блоке, у старшей – тройная. А еще iPhone 11 крупнее – это проявляется как в толщине, так и в массе. Но, пожалуй, главное отличие между этими смартфонами (помимо цены, конечно), это дисплей. В iPhone 11 Pro используется лучший в мире экран среди смартфонов: 5,8-дюймовая Super Retina XDR OLED-матрица с разрешением 1125:2436 точек (плотность 458 ppi), соотношением сторон 19.5:9, максимальной яркостью 800 нит и пиковой яркостью 1200 нит, поддержкой Dolby Vision, HDR10, True-tone и 120 Hz touch-sensing.

iPhone 11 довольствуется дисплеем попроще: 6,1-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1792:828 точек (плотность 326 ppi), соотношением сторон 19,5:9, широким цветовым охватом (P3), поддержкой Dolby Vision и HDR10, адаптацией цветов под внешнее освещение True Tone и максимальной яркостью в 625 нит.

Что до железа, то она одинаковое. Обе модели построены на самом быстром процессоре на рынке Apple A13 Bionic, который набирает в бенчмарке AnTuTu. Его мощи вкупе с 4 ГБ оперативной памяти хватит на несколько лет. А вот автономность у новинок разная – iPhone 11 Pro может продержаться полтора дня при активном пользовании, а вот iPhone 11 точно придется заряжать один раз в сутки. При этом оба смартфона поддерживают быструю зарядку на 18 Вт, но только у более дорогой модели в комплект поставки входит соответствующий адаптер.

Как мы уже заметили в начале, у iPhone 11 камера двойная. Это связка из главного модуля с 12-Мп датчиком и оптикой с диафрагмой f/1.8, а также 12-Мп сверхширокоугольного модуля с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм. В iPhone 11 Pro установлены точно такие же камеры, только они дополнены 12-Мп телефото-модулем с двукратным оптическим зумом.

Наконец, последнее отличие – цена. Если iPhone 11 Pro оценен в 1000 долларов за базовый вариант с 64 ГБ флеш-памяти, то цена на iPhone 11 стартует с 700 долларов. Стоит ли лучший экран, более высокая автономность и дополнительная камера разницы в 300 долларов, решать покупателям.