iPhone 12 - самый популярный смартфон в мире

Недавно Тим Кук, генеральный директор Apple, официально заявил, что среди текущих смартфонов компании наибольшим спросом пользуется модель iPhone 12, которая продается лучше всех остальных. Стоит отметить, что производитель не стал называть каких-то точных цифр, так что пользователь точно не может оценить популярность продукта по сравнению с потенциальными конкурентами. Но инсайдеры, которые получают данные от аналитических компаний, считают, что iPhone 12 на текущий момент является самым продаваемым гаджетом на рынке — ни один другой производитель не смог представить смартфон, который бы был настолько популярным, как этот флагман. Вероятно, переплюнуть конкурента сможет разве что новый флагман яблочной компании.