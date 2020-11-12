iPhone 12 Pro Max получил батарею малой емкости

Некоторое время назад, еще на момент официального анонса смартфона iPhone 12 Pro Max, в сети появилась информация относительно того, что производитель решил в этот раз использовать батарею меньшей емкости. Это довольно странное решение, ведь батареи в данных флагманах и без того не очень большие, а теперь устройство добралось до первых журналистов, которые разобрали устройство и продемонстрировали, что гаджет и правда получил батарею меньшей емкости, чем у флагмана предыдущего года. Не совсем пока что понятно насколько это негативно скажется на качестве работы смартфона, но мы будем ожидать новостей о тестах автономности. К сожалению, исходя из этой информации, ожидать каких-то высоких показателей не стоит от данной модели.

Комментарии и отзывы iPhone 12 Pro Max
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