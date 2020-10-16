iPhone 12 Pro Max проигрывает конкурентам

Несколько дней назад был официально представлен новый смартфон iPhone 12 Pro Max, который, правда, уже получил несколько негативных оценок. Дело в том, что сервис DxOMark, который тестирует камеры смартфонов, заявил, что у основной камеры нового яблочного флагмана параметры априори хуже, чем у конкурентов по сегменту. Это значит, что производитель даже при использовании софта и прочих особенностей не сможет сделать свой флагман лучше в плане фотографии, чем смартфоны-конкуренты. Конечно, это еще не полноценный обзор, ведь на него пока что у крупных изданий стоит эмбарго, но уже этой предварительной оценки хватает, чтобы понять — сервис не планирует ставить смартфону высокую оценку. И это плохие новости для потенциальных покупателей.