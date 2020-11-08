iPhone 12 Pro Max задержится до 2021 года

Позавчера компания Apple начала прием предзаказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, которые были представлены меньше месяца назад. Как и ожидалось, новинки вызвали огромный ажиотаж по всему миру. Например, китайский сайт Apple «лег» вскоре после начала продаж. А пользователей, успевших сделать предзаказ, ждало разочарование – отгрузка смартфонов начнется лишь в самом конце года.

Напомним, что iPhone 12 Pro Max оснащается процессором Apple A14 Bionic, поддержкой 5G, 6,7-дюймовым Super Retina XDR (OLED) дисплеем с разрешением 2778:1284 пикселя, поддержкой HDR, True Tone, Haptic Touch и пиковой яркостью 1200 кд/м2, новым защитным стеклом Ceramic Shield, защитой от воды по степени IP68, поддержкой беспроводной зарядки на 15 Вт, тыльной квадрокамерой с тремя 12 Мп модулями (главный, сверхширик и телевик), оптической стабилизацией и лидаром, съемкой в Apple ProRAW и поддержкой Dolby Vision с 10-битным HDR.