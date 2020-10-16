iPhone 12 доступен для предзаказа

После официального анонса iPhone 12 многие пользователи задавались вопросом о дате старта продажи устройства, но теперь компания официально запустила форму предварительного заказа. Фанаты компании Apple могут заказать себе iPhone 12 или iPhone 12 Pro, выбрать цвет, объем памяти и прочие дополнительные аксессуары. Старт отгрузки смартфонов запланирован на 13 ноября — тогда пользователи получат свои устройства официально. Конечно, стоит сказать, что с доставкой могут возникнуть какие-то проблемы, так что ожидать релиза прямо в эту дату все же не стоит. Но, с другой стороны, если оформить предварительный заказ, то шансов на успешную покупку раньше всех остальных намного выше. Настоятельно советуем присмотреться, если вы хотели этот флагман.