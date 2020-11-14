iPhone 12 mini получил аккумулятор на 2227 мАч

Во время презентации компания Apple по традиции не раскрыла ёмкость аккумулятора смартфона iPhone 12 mini, но сразу после поступления новинки в продажу в сети появились первые разборки. Итак, аппарат получил аккумулятор ёмкостью всего 2227 мАч, что, как показали первые тесты, плохо сказывается на автономности смартфона.

Напомним, что вчера 5,4-дюймовый iPhone 12 mini появился в российской продаже в белой, синей, красной, чёрной и зелёной расцветках по цене от 69 990 рублей за версию с 64 ГБ флеш-памяти. Вариант на 128 ГБ оценен в 74 990 рублей, а на 256 ГБ – 84 990 рублей.