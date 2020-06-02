iPhone 12 на новых изображениях

На просторах интернета достаточно много различной информации о смартфоне iPhone 12, хотя, конечно, никто с большой долей вероятности не может сказать, что этот смартфон предложит потенциальному покупателю или как он будет выглядеть на самом деле. Тем не менее в сети появляются все новые и новые данные о гаджете, среди которых стоит отметить новые изображения сразу четырех версий гаджета. Дело в том, что недавно уже была информация от другого источника, что iPhone 12 будет представлен в четырех вариантах исполнения. Будет обычная версия, ее упрощенный вариант, версия с приставкой Max и Plus. Конечно, говорить с уверенностью об этом пока что рано, но мы надеемся, что производитель действительно даст нам такую возможность выбора.