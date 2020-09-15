iPhone 12 не получит дисплей со 120 Гц

На протяжении достаточно длительного времени сна просторах интернета спорили о том, получит ли смартфон iPhone 12 поддержку нового дисплей с частотой обновления 120 Гц или нет. Собственно, до сих пор это остается секретом, хотя сегодня уже будет проходить презентация, на которой все детально расскажут. Вероятно, производитель покажет множество интересных решений, но вот нового дисплея никто анонсировать не планирует. Такой информацией поделился один из достоверных источников, который рассказал, что iPhone 12 получит довольно просто обновление дизайна корпуса, более производительный процессор и слегка улучшенные камеры. Но ничего совершенно нового именно в сегменте смартфонов производитель демонстрировать не планирует.

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