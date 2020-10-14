Как и ожидалось, смартфон iPhone 12 официально представлен и привлекает внимание покупателей весьма стильным дизайном, который производитель взял от более старых моделей. Компания отказалась от закругленных углов и форм, сделала смартфон более похожим на iPhone 5S, плюс у него имеется весьма большой дисплей с минимальными рамками вокруг, плюс имеется улучшенная система камер и прочие мелочи. За базовую версию смартфона просят 799 долларов, плюс есть iPhone 12 mini за 699 долларов. Стоит сказать, что уменьшенная версия отличается только диагональю, тогда как все остальные параметры продукта остались на том же уровне. Производитель явно решил таким образом привлечь фанатов компактных решений, которые не хотят покупать крупный гаджет.