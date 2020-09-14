iPhone 12 отправится в продажу 16 сентября

Появилась достаточно интересная информация о новом смартфоне iPhone 12, который планируют показать уже завтра. Если верить инсайдерам из Китая, местные магазины готовятся продавать смартфон уже 16 сентября, то есть ровно на следующий день после официальной презентации. Ранее между анонсом и стартом продаж проходило гораздо больше времени, но теперь производитель решил сделать ставку на скорый релиз продукта. Вероятно, это позволит производителю продать достаточно устройств на волне обсуждений гаджета, ведь пользователи пойдут покупать устройство уже под впечатлением от презентации. Остается только вопрос о стоимости продукта, ведь об этом достоверной информации пока что никто не предоставил. Ожидаем новостей.

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