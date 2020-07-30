iPhone 12 перенесут на сентябрь

Какое-то время назад на просторах интернета появился слух о том, что компания Apple планирует перенести релиз смартфона iPhone 12 на некоторое время из-за того, что в период коронавируса достаточно тяжело производить и продавать новые смартфоны, тем более в столь приличных количествах. Теперь появилась даже более достоверная информация о том, что iPhone 12 будут откладывать на конец октября, так как не все комплектующие готовы к продаже смартфона. Ожидаем данный гаджет в самое ближайшее время на еще большем количестве слитых фотографий, но о точной дате релиза пока что говорить никто не может. Слишком уж много на рынке противоречивых слухов, которые не дают нам никакой точной информации. Тем более когда касается дело техники Apple нужно быть точным на сто процентов.