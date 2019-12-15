iPhone 12 получит более светосильную оптику

Камеры в новых iPhone 11 Pro и 11 Pro Max приятно удивили в сравнении с предшественниками, а потому от iPhone 12 ждут соответствующих фото и видеовозможностей. Если верить источникам, Apple планирует улучшить камеры не только за счет фирменных алгоритмов обработки, но и технического апгрейда. В частности, iPhone 12 получит оптику 7P, которая отличается семью пластиковыми линзами. Это более светосильные объективы, которые помогут iPhone 12 будет еще увереннее снимать в условиях недостаточного освещения. Стоит отметить, что оптика 7P и 8P используется в Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, однако Apple по традиции использует технические возможности на максимум, пусть и внедряет нововведения позже конкурентов.