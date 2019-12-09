iPhone 12 получит множество изменений

Apple iPhone 12 ожидается в 2020 году и будет отличаться от предшественников. Будет использоваться новый модуль аккумулятора, для предотвращения перегрева и перезарядки батареи. Его размер уменьшен на 50%, что позволит использовать батарею большей емкости.

iPhone 12 будет поставляться с новым дизайном, который напоминает дизайн iPhone 4. Поддержка сетей 5G, дисплей ProMotion 120 Гц, более быстрый процессор A14, улучшенную систему камер с датчиком времени и многое другое. Все модели iPhone 12 в 2020 году также будут поставляться с OLED-дисплеями.