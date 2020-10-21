iPhone 12 понравился журналистам

Появились первые обзоры на смартфон iPhone 12 от крупных изданий. Оказалось, что устройство может и не получило ничего невероятно прорывного, но производитель обеспечил пользователя интересными фишками. Например, магнитное кольцо на тыльной стороне, которое обеспечивает удержание гаджета на платформе и беспроводную зарядку, довольно сильно магнитит. Также представителям СМИ понравилась реализация тонкой рамки вокруг дисплея, дизайн корпуса и прочие тонкости конструкции — производитель явно учел пожелания пользователей. И, конечно, досталось комплиментов и системе камер, которая делает шикарные снимки практически при любом освещении. Это действительно крутой флагман, который и стоит приличных денег на самом деле.

Комментарии и отзывы iPhone 12
Обзоры:
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