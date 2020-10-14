iPhone 12 поступил в продажу без зарядки

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple планирует убрать зарядку из коробки своего смартфона. Причины сразу две — первая заключается в экономии, ведь так смартфон можно продавать дешевле, чем с зарядкой в комплекте. Второй момент — производитель уменьшает вредные выбросы в атмосферу. Но стоит понимать, что без зарядной станции вы можете заряжать устройство от уже имеющихся в доме зарядок, от ноутбука или компьютера по USB, от автомобильной зарядки. Так что в целом это не проблема, но когда покупаешь флагман, то хочется все же получить продукт в полноценном формате, а не в столь урезанном варианте. Будем надеяться, что сама зарядка отдельно стоит не так уж дорого и ее можно будет легко купить.