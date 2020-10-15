iPhone 12 прошел тест на AnTuTu, результаты не радуют

Линейка iPhone 12 уже готовятся к предварительному заказу. В сети появились результаты тестов AnTuTu, что дает возможность взглянуть на синтетическую производительность.

Оба устройства iPhone 12 работают на A14 Bionic, который является первым 5-нм чипсетом, но необработанные цифры показывают довольно разочаровывающие результаты по сравнению с чипом Snapdragon 865 от Qualcomm, который используется большинством флагманов Android.

Суммарный счет производительности графического процессора, процессора, памяти и пользовательского интерфейса, близок к 570 000, тогда как лучшие смартфоны на Qualcomm Snapdragon 865 набирают не менее 600 000. Самый большой разрыв приходится на показатель графического процессора, который на iPhone более чем на 40% ниже.

Если сравнивать с Apple iPhone 11 Pro Max предыдущего поколения, который работает на SoC A13 Bionic прирост производительности составляет всего 5-6%.
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