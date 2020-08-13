iPhone 12 выйдет позже ожидаемого

У нас появилась достаточно интересная информация о смартфоне iPhone 12. Как оказалось, производитель решил оставить устройство на потом, так что релиз продукта состоится в октябре 2020 года, а не в сентябре, как мы ожидали изначально. Стоит сказать, что причина может заключаться еще и в недостающем количестве произведенных устройств, ведь заводы стояли из-за коронавируса, а значит, компания может не получить нужную партию гаджетов вовремя. Также стоит отметить, что умные часы компании и новый планшет производитель планирует выпустить в сентябре, то есть еще до релиза нового смартфона. Вероятно, это связано с тем, что объемы партий планшетов и часов меньше, чем у iPhone 12, так что их успеют выпустить вовремя. Ожидаем новостей по этому поводу.