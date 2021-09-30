Новые тесты показали, что iPhone 13 Pro Max может обеспечивать скорость зарядки до 27 Вт. Хотя Apple явно не упоминает об этом в своих документах, это заставляет iPhone 13 Pro Max заряжаться быстрее, чем другие модели iPhone 13. Тесты показывают, что максимальная мощность iPhone 13 Pro составляет 20 Вт, что намного ниже, чем у варианта Max. Считается, что iPhone 13 Pro Max полностью заряжается с 0 до 100 процентов менее чем за 90 минут.
Что касается iPhone 13 Pro Max, то это самая премиальная модель в линейке. Он оснащен большим 6,7-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с технологией ProMotion. Смартфон работает на чипе A15 и имеет 12-мегапиксельные телеобъективы, широкую и сверхширокоугольную камеры на задней панели. Телефон имеет функцию Face ID и поддерживает 5G.