iPhone 13 Pro Max может обеспечивать скорость зарядки до 27 Вт

Новые тесты показали, что iPhone 13 Pro Max может обеспечивать скорость зарядки до 27 Вт. Хотя Apple явно не упоминает об этом в своих документах, это заставляет iPhone 13 Pro Max заряжаться быстрее, чем другие модели iPhone 13. Тесты показывают, что максимальная мощность iPhone 13 Pro составляет 20 Вт, что намного ниже, чем у варианта Max. Считается, что iPhone 13 Pro Max полностью заряжается с 0 до 100 процентов менее чем за 90 минут.

Что касается iPhone 13 Pro Max, то это самая премиальная модель в линейке. Он оснащен большим 6,7-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с технологией ProMotion. Смартфон работает на чипе A15 и имеет 12-мегапиксельные телеобъективы, широкую и сверхширокоугольную камеры на задней панели. Телефон имеет функцию Face ID и поддерживает 5G.