iPhone 13 Pro и Pro Max задержатся на месяц

Вчера компания Apple начала принимать предзаказы на смартфоны серии iPhone 13, которые были представлены несколько дней назад. Изначально сообщалось, что некоторые варианты iPhone 13 будут отгружаться только через две-три недели, а iPhone 13 Pro Max – через 7-10 дней. Сегодня стало известно, что ждать придется дольше. Например, при предзаказе iPhone 13 Pro или iPhone 13 Pro Max на сайте Apple вам укажут промежуток доставки с 18 по 25 октября. Причем это касается не только США, но и других стран. Обычный iPhone 13 будет отгружен в следующем месяце, хотя ранее его обещали доставить 24 сентября. Старт приема предварительных заказов в России намечен на 22 сентября.