iPhone 13 Pro протестировали в бенчмарках

Смартфоны линейки iPhone 13, которые получили топовые платформы Apple A15 Bionic, протестировали в различных бенчмарках. Судя по испытаниям в GeekBench 5, новый процессор в среднем быстрее Apple A14 Bionic на 9%, а в многопоточном – на 15,7%. Разница производительности графики iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro составляет 55%, а в скорости работы CPU – 17%. Также iPhone 13 Pro протестировали в AnTuTu, где он значительно превзошел iPhone 12 Pro. Аппарат набрал 840 000 итоговых баллов. Отмечается, что графический ускоритель новинки работает быстрее на 19%. Что до тестирования флеш-памяти, то здесь прирост составил внушительные 44%.

Комментарии и отзывы iPhone 13 Pro
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