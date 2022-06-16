iPhone 13 Pro рекордно подешевел до 75 тысяч рублей в России

Профильный ресурс Hi-Tech Mail.ru сообщает о том, что смартфон iPhone 13 Pro рекордно подешевел в России с момента начала продаж в сентябре прошлого года. Изначально аппарат был оценен от 100 тысяч рублей. После недавнего прекращения продаж продукции Apple местные ритейлеры подняли цену и до сих пор не опустили их до первоначальных значений. Например, «Связной» предлагает приобрести iPhone 13 Pro со 128 ГБ памяти за 130 тысяч рублей. Однако множество местных ретейлеров продают iPhone 13 Pro за 80 тысяч рублей и даже меньше. Самое выгодное предложение зафиксировано в Москве – 75,5 тысяч рублей.

Смартфон iQOO Neo 6 SE оценен в 300 долларов…
Бренд iQOO пополнил ассортимент смартфонов моделью Neo 6 SE, которая в числе прочего получила производите…
Смартфон Tecno Phantom X будет представлен в апреле…
Согласно отчету,Tecno Phantom X будет запущен в этом месяце в Индии. В отчете указано, что смартфон оснащ…
Samsung Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition выпустили в Южной Кор…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов специальным изданием складной модели Galaxy Z Flip3 Pok…
Смартфон TCL Stylus 5G оценен в $260…
Китайская компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью TCL Stylus 5G, которая может похвастаться…
Huawei Nova 9 SE со 108-Мп камерой появился в продаже…
Компания Huawei дала старт китайским продажам смартфона среднего уровня Nova 9 SE, который был представле…
Прототипы Google Pixel 7 выставлены на eBay и Facebook Marke…
Прошедшей ночью на eBay и Facebook был выставлен прототип Google Pixel 7. Оба были размещены одним и тем …
vivo анонсировал новые смартфоны T1 5G и T1x 4G…
Vivo выпустила T1x с поддержкой 5G в октябре прошлого года с SoC Dimensity 900, а теперь компания поставл…
Опубликованы первые живые фотографии Xiaomi Mi Band 7 и Redm…
Компания Xiaomi провела большую презентацию, на которой были представлены смарт-браслет Xiaomi Mi Band 7 …
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor