iPhone 13 Pro рекордно подешевел до 75 тысяч рублей в России

Профильный ресурс Hi-Tech Mail.ru сообщает о том, что смартфон iPhone 13 Pro рекордно подешевел в России с момента начала продаж в сентябре прошлого года. Изначально аппарат был оценен от 100 тысяч рублей. После недавнего прекращения продаж продукции Apple местные ритейлеры подняли цену и до сих пор не опустили их до первоначальных значений. Например, «Связной» предлагает приобрести iPhone 13 Pro со 128 ГБ памяти за 130 тысяч рублей. Однако множество местных ретейлеров продают iPhone 13 Pro за 80 тысяч рублей и даже меньше. Самое выгодное предложение зафиксировано в Москве – 75,5 тысяч рублей.