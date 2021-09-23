iPhone 13 бьет рекорды продаж в Китае

Несколько дней назад Apple официально представила серию смартфонов iPhone 13 следующего поколения, в которую входят четыре модели — iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Предварительные заказы на все эти четыре модели начались 17 сентября, а поставки должны начаться с 24 сентября. Теперь же свежий отчет ритейлеров показывает, что последняя серия iPhone 13 мгновенно стала хитом на китайском рынке. В день, когда компания начала принимать предварительные заказы, компания получила заказы на более чем пять миллионов единиц. Интересно, что цифры представляют собой всего лишь предварительные заказы, полученные сторонними платформами электронной коммерции, и не включают предварительные заказы, которые Apple получила непосредственно в своем собственном интернет-магазине в Китае. Кроме того, из этих пяти миллионов предварительных заказов в прошлую пятницу около трех миллионов были сделаны только через JD.com. Впрочем, хотя компания планировала начать поставки предварительно заказанных устройств с 24 сентября, это уже не так.

В связи с высоким спросом на новые модели iPhone, Apple перенесла дату доставки для новых заказов с конца сентября на конец октября. И это при том, что недавно выпущенная серия iPhone 13 считается одним из самых слабых обновлений технологического гиганта. Кроме того, высокий спрос также объясняется более низкой ценой на новые модели — Apple оценила серию iPhone 13 ниже, чем линейка iPhone 12. Цены на новые модели в Китае начинаются с 5199 юаней (около 804 долларов) за iPhone 13 Mini, 5999 юаней за iPhone 13 и 7999 юаней за iPhone 13 Pro. Это делает устройства примерно на 300-800 юаней дешевле, чем их предшественники.