iPhone 13 был самым продаваемым телефоном в Китае в январе

Apple iPhone 13 был самой продаваемой моделью в Китае в январе месяце с 2,3 миллионами продаж. Вот уже четвертый месяц подряд iPhone 13 находится на вершине чартов продаж (включая октябрь-декабрь прошлого года). До этого iPhone не возглавлял этот чарт шесть лет.

iPhone 13 составил значительную часть всех продаж Apple в январе в Китае, всего компания продала 5,1 миллиона единиц. Это на 11,4% больше, чем в январе прошлого года. Китайский рынок фактически остался на уровне прошлого года (+0,4%), но вырос на 38,6% по сравнению с декабрем. Всего в стране было продано 30,87 млн ​​смартфонов.

На рынке лидирует Oppo с 5,4 миллионами проданных устройств, что на 20% меньше, чем в январе прошлого года. Самыми продаваемыми телефонами стали Oppo Reno 7 5G и Oppo A56 5G. vivo находится на втором месте, едва опережая Honor. Vivo также снизился (-13,2%), в то время как продажи Honor взлетели вверх по сравнению с прошлым годом. Huawei больше не входит в топ-5. Самым продаваемым телефоном Vivo был Vivo S12. Что касается Honor, то несколько моделей попали в десятку лучших: Honor 60, Honor X30, Honor Play 30 Plus и Honor Play 20. Ожидается, что серия Magic4 еще больше ускорит рост Honor. Тем временем Xiaomi опустилась на 5-е место с падением на 12,7% по сравнению с прошлым годом.