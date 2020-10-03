iPhone 13 будет иметь дисплеи с частотой 120 Гц

В то время как компания Apple, готовится представить линейку iPhone 12, в сети аналитики уже делятся своими прогнозами для линейки iPhone 13.

Линейка iPhone 13 будет похожа на серию iPhone 12 с четырьмя моделями с тремя разными размерами экрана. Многие изменения коснутся внутренней начинки, по слухам аналитиков, iPhone 13 Pro будут поддерживать mmWave и частоту ниже 6 ГГц, а модели не-Pro будут поддерживать только частоту ниже 6 ГГц. Главной особенностью моделей iPhone 13 Pro станет дисплей ProMotion с частотой 120 Гц, благодаря внедрению технологии LTPO. Модели iPhone 13 (iPhone 13 и iPhone 13 mini), вероятно получат такую же камеру что и iPhone 12 Pro Max, в то время как модели iPhone 13 Pro оснастят более современной камерой.
Комментарии и отзывы iPhone 13
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