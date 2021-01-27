iPhone 13 будет поддерживать Wi-Fi 6E

Apple недавно выпустила смартфоны серии iPhone 12, сделав их первыми устройствами компании, поддерживающими подключение к сотовой сети 5G. Теперь в сети появляются сообщения о следующей новинке производителя. Если верить последнему отчету MacRumors, то ожидается, что будущие модели iPhone 13 будут иметь поддержку технологии Wi-Fi 6E. В отчете также добавляется, что Broadcomm заметно выиграет от внедрения компаниями Samsung и Apple технологии Wi-Fi 6E в свои флагманы. Для тех, кто не знает, недавно выпущенный Samsung Galaxy S21 Ultra поставляется с поддержкой Wi-Fi 6E, и ​​эта технология основана на чипе Broadcom. Что касается технологии Wi-Fi 6E, она похожа на Wi-Fi 6 с точки зрения функций, включая более высокую производительность, меньшую задержку и более высокую скорость передачи данных.