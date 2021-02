iPhone 13 обзаведется новым дисплеем

Сообщения от инсайдеров о новом смартфоне iPhone 13 уже начали появляться. Например, инсайдер в свежем сливе информации намекнул на то, что новый флагман яблочного гиганта получит OLED-дисплей с функцией Always On Display. Как сообщается поставщиком секретной информации, в линейке iPhone 2021 года будет представлена ​​новая технология отображения, которая будет работать с панелями OLED, чтобы обеспечить функциональность Always On Display на устройствах Apple. Для тех, кто не знает, ключевым преимуществом OLED перед ЖК-дисплеем является то, что эти панели не должны постоянно отображать черный цвет. Пиксели можно просто отключить, чтобы освещать только определенные части экрана. Так что это еще и заряд батареи сэкономит.