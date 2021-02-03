iPhone 13 получит улучшенную камеру

Несколько месяцев назад технический гигант Apple выпустил на рынок свою серию смартфонов iPhone 12. Но это совершенно не мешает поставщикам секретной информации выпускать информацию о новом флагмане компании — смартфоне iPhone 13. В последнем сливе информации говорится, что Apple iPhone 13 может поставляться с модернизированным сверхширокоугольным объективом с переменной диафрагмой f/1.8. Это должно привести к улучшению качества фотографии при слабом освещении. Тем не менее, инсайдер уточняет, что использование обновленных линз ограничено только моделью iPhone 13 Pro, а другие модели будут продолжать использовать то, что предлагается в настоящее время. Впрочем, это не новость — производитель всегда награждал Pro-версию смартфона лучшими камерами.