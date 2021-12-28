iPhone 14 Max может получить дисплей с частотой 120 Гц благодаря LG

Еще в сентябре впервые появились слухи о том, что Apple заменит вариант Mini iPhone 14 на вариант Max с большим экраном. Сообщается, что этот шаг связан с низкими продажами iPhone 12 Mini по сравнению с вариантами с большим экраном.

Согласно отчету, у Apple наконец-то оснастит свои варианты iPhone 14 Max экраном LTPO с частотой 120 Гц. Эта новость появилась через несколько дней после того, как LG удалось произвести 120 герцовые LTPO-панели и получить на них крупный заказ от Apple. В прошлом Apple была вынуждена закупать дисплеи с частотой 120 Гц исключительно у Samsung, что давало корейскому технологическому гиганту преимущество. С вступлением LG в цепочку поставок дисплеев Apple iPhone монополия Samsung фактически нарушена, что дает компании Apple некоторое преимущество.