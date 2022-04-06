iPhone 14 Pro Max получит 48-Мп камеру

Один из китайских инсайдеров поделился подробностями о смартфоне iPhone 14 Pro Max, официальный релиз которого ожидается осенью этого года. По словам источника, новинка получит совершенно новую основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп. Он будет основан на крупном датчике оптического формата 1/1,3 дюйма, пиксели которого имеют размер 1,22 мкм. Сенсор сможет записывать видеоролики с глубиной цвета 12 бит и кадровой частотой до 90 к/с. Напомним, что актуальный iPhone 13 Pro Max оснащается 12-Мп сенсором оптического формата 1/1,65 дюйма с пикселями на 1,9 мкм.