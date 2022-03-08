iPhone 14 Pro будет иметь два выреза на экране

Сегодняшнее мероприятие Apple будет важным, поскольку на нем будет представлен новый iPhone SE, однако это будет старое оборудование по новой, более низкой цене. И снова появились слухи об одном конкретном обновлении — выемка будет заменена вырезами. Слухи об этом изменении ходят достаточно давно.

Во-первых, выемка будет заменена вырезом — два выреза, по сути, отверстие в форме таблетки для модуля Face ID и круглое отверстие для селфи-камеры. Это называется дизайном «таблетка + отверстие». Ожидается, что дизайн будет эксклюзивным для двух моделей iPhone 14 Pro, в то время как обычные версии по-прежнему будут использовать дизайн с выемкой. Во-вторых, все модели iPhone 15 в 2023 году перейдут на дизайн с вырезами, и отверстия могут быть меньше, чем в этом году.

Последний шаг — переместить модуль Face ID под дисплей. Это потребует значительных изменений дизайна, поскольку основным препятствием является то, что один из слоев OLED-дисплея не очень прозрачен для инфракрасного света, используемого сканером лица. Есть три способа исправить это: заменить его другим, более прозрачным материалом, использовать лазерное сверление на обратной стороне или использовать другой рисунок для катодов, управляющих пикселями OLED.