iPhone 14 Pro будет иметь два выреза на экране

Во-первых, выемка будет заменена вырезом — два выреза, по сути, отверстие в форме таблетки для модуля Face ID и круглое отверстие для селфи-камеры. Это называется дизайном «таблетка + отверстие». Ожидается, что дизайн будет эксклюзивным для двух моделей iPhone 14 Pro, в то время как обычные версии по-прежнему будут использовать дизайн с выемкой. Во-вторых, все модели iPhone 15 в 2023 году перейдут на дизайн с вырезами, и отверстия могут быть меньше, чем в этом году.
Последний шаг — переместить модуль Face ID под дисплей. Это потребует значительных изменений дизайна, поскольку основным препятствием является то, что один из слоев OLED-дисплея не очень прозрачен для инфракрасного света, используемого сканером лица. Есть три способа исправить это: заменить его другим, более прозрачным материалом, использовать лазерное сверление на обратной стороне или использовать другой рисунок для катодов, управляющих пикселями OLED.