iPhone 14 Pro будет иметь тот же объем оперативной памяти, что и Samsung Galaxy S22

Согласно последним данным, модели Apple iPhone 14 Pro будут иметь 8 ГБ ОЗУ, что соответствует последней серии Galaxy S22. Пока рано делать какие-либо выводы, но дополнительная оперативная память позволила бы устройству показать лучшую производительность в сочетании с чипом A16 Bionic.

Это не первый раз, когда мы слышим подробности об оперативной памяти iPhone 14. В прошлом году информатор заявил, что Apple оснастит модели «Pro» 8 ГБ оперативной памяти. На данный момент модели iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro оснащены 6 ГБ оперативной памяти. Однако этого нельзя сказать о стандартных моделях iPhone 14. Это связано с тем, что непрофессиональные модели всегда имели меньше оперативной памяти, чем модели Pro. Если информация верна, то модели iPhone 14 Pro будут стоять рядом с недавно анонсированными моделями Galaxy S22 с точки зрения оперативной памяти. Пока что модели iPhone 14 все еще находятся в стадии разработки, и в будущем компания может изменить свои планы. Несмотря на меньшее количество оперативной памяти, iPhone 13 по-прежнему превосходит последние модели Samsung Galaxy S22.
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