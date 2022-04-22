iPhone 14 Pro будет поставляться с более быстрым разъемом USB 3.0 Lightning

Apple не хочет менять порт Lightning на разъем USB-C. При этом компания перешла на современный разъем USB-C на моделях MacBook и iPad. Ранее сообщалось, что Apple не будет включать порт USB-C в модели iPhone 14. Тем не менее, по слухам, модели Apple iPhone 14 сохранят порт Lightning, но некоторые модели будут иметь более высокую скорость передачи данных с помощью USB 3.0.

Apple выпустила свою первую модель iPad Pro еще в 2015 году с портом USB 3.0 Lightning. Однако Apple не обновляла iPhone этой технологией. Если Apple не хочет использовать порт USB-C с моделями iPhone 14, имеет смысл ввести более быстрый разъем Lightning. На данный момент модели iPhone 13 оснащены разъемом Lightning с технологией USB 2.0. В настоящее время модели iPhone могут передавать данные только на скорости 480 Мбит/с. Если Apple выпустит разъем Lightning USB 3.0, скорость передачи данных может возрасти до 5 Гбит/с. Этот шаг также имеет смысл, поскольку Apple представила новый формат 4K ProRes. В новом формате размеры файлов увеличились более чем в два раза.