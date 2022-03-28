iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут иметь большие выступы камеры из-за обновленного сенсора на 48 Мп

Apple может использовать датчик большего размера, чтобы разместить обновленный сенсор для лучшей производительности изображения в различных условиях освещения. По сравнению с 12-мегапиксельными основными камерами, присутствующими на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, скорее всего, будут оснащены 48-мегапиксельными камерами.

Утверждается, что длина диагонали сенсора 48MP увеличится на 25-35 процентов, а высота объектива 7P увеличится на 5-10 процентов. Эти причины оправдывают увеличение выступа камеры, и хотя это может выглядеть не эстетично, это будет необходимым изменением. Судя по всему, Apple, использующая датчик большего размера, будет полезна для захвата как высококачественных изображений, так и видео в условиях низкой освещенности. С четырехкратным увеличением максимального разрешения изображения профессиональные пользователи, вероятно, воспользуются преимуществами обновления сенсора для творческих целей. Также стало известно что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут поставляться с поддержкой записи видео 8K , поэтому, помимо возможности захвата изображений с высоким разрешением, пользователи смогут снимать кадры, превышающие порог 4K.