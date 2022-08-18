iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max подорожают на 100 долларов

Один аналитик считает, что покупатели будут платить больше за будущие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за повышения цен на компоненты. Согласно последнему прогнозу, оба флагмана будут на 100 долларов дороже, чем модели текущего поколения. В новом инсайдер от аналитика Wedbush Securities Дэна Айвза говорится о повышении цен на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max на 100 долларов. Предполагая, что Apple пытается несправедливо нажиться на своих клиентах, взимая более высокую цену за iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, важно учитывать меняющийся глобальный ландшафт, а также влияние инфляции в основных регионах. Кроме того, поскольку, по слухам, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max поставляются исключительно с A16 Bionic, более быстрой и эффективной оперативной памятью LPDDR5, 48-мегапиксельной основной камерой и панелью ProMotion, все это способствует повышению цены на 100 долларов.

Ранее другой аналитик, Минг-Чи Куо, предсказывал 15-процентное повышение цен на модели «Pro», но никогда не называл точную цифру. Ожидается, что повышение цены на 100 долларов будет связано с базовой моделью хранилища, и по мере того, как клиенты будут выбирать варианты с увеличенной памятью, им, соответственно, придется платить более высокую сумму. Интересно, что Айвз не говорил об iPhone 14 и iPhone 14 Max, которые, как ожидается, будут дешевле, чем iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Вероятно, смартфоны без приставки Pro в названии сохранят свою оригинальную цену, так как у них кардинальных изменений просто не предвидится.